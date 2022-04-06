Губернатор Валерий Радаев выразил соболезнование по случаю кончины Владимира Жириновского:



— От себя лично и жителей нашего региона выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Владимира Вольфовича Жириновского.

Страна понесла невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся человек, легендарный политик, патриот, всей душой преданный Отечеству. Своей целеустремленностью, гражданской позицией он задавал пример работы депутата Государственной Думы, всегда отстаивал интересы Родины, содействовал развитию государства.

Светлая память о Владимире Жириновском сохранится в сердцах миллионов россиян.