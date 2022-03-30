Глава Саратовской области Валерий Радаев может сохранить свой пост на еще один срок.

С таким прогнозом выступили «Ведомости».

Напомним, выборы губернатора на новый 5-летний срок запланированы на сентябрь 2022 года.

«Ведомости» отмечают, что замена кандидата возможна исключительно только на «человека Володина».

Радаев руководит Саратовской областью уже 10 лет.

Вполне возможно, что под третий срок Радаева будет изменён устав области, где пока прописаны ограничения для губернаторства более чем на два срока подряд.