Гугл-аккаунт Спикера ГД Вячеслава Володина заблокирован из-за санкций. Об этом сообщили в телеграм-канале политика «Володин Саратов».

Информация об удалении аккаунта пришла ночью, 24 марта, от Google.

— Вячеслав Володин находится под различными санкциями более 40 стран с 2014 года. На протяжении последующих лет количество стран только увеличилось. Володин всегда отстаивает четкую позицию в интересах России, поэтому все, что связано с его именем, сегодня подвергается блокировке со стороны США и Запада, — написано на канале.