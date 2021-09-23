Житель города Балаково влез на парапет моста через оросительный канал и балансировал на нем, рискуя сорваться каждую секунду.

Странного прохожего днем 22 сентября заметили ехавшие по мосту Победы автомобилисты. Об этом сообщили подписчики паблика «Молодёжный Балаково» соцсети ВКонтакте.

У очевидцев возникло подозрение, что молодой человек намеревается свести счёты с жизнью.

Однако рисковый балаковец прыгать с моста в ледяную воду не стал.

После разговора с прибывшими к месту происшествия полицейскими, парень слез с парапета.

Фото: соцсети