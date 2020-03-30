Сотрудники Росгвардии организовали спасение людей из горящего общежития в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Ночью сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на клубы едкого дыма, валившие из окон первого этажа, общежития.

Запросив дополнительные наряды, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия. Оцепив прилегающую территорию и связавшись с экстренными службами, командир роты майор Батыр Матиев, старшина Сергей Сергеенко и сержант Артем Жирков эвакуировали жильцов из горящего пятиэтажного здания до приезда спасателей.

Прибывшие вскоре сотрудники пожарной службы потушили пожар.