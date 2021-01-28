Начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин сообщил на сегодняшнем брифинге о том, кто будет отвечать за смерть 12-летнего мальчика, на которого упала сосулька.

Напомним, 23 января наледь с дома №33А на Азина упала ему на голову, ребенок скончался от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Чиновник отметил, что сосулька упала с балкона верхнего этажа, многие застекляют балконы или устанавливают козырьки, которых там изначально не было. Это имущество не входит в ответственность УК, но поскольку именно организации и должны отвечать за безопасность жителей, эта проблема напрямую находится в их ведении.

Сотрудники УК обязаны проводить осмотры, выявлять опасные балконы, давать собственникам предписания — либо чтобы те очищали сами, либо делать это за них и выставлять счет за уборку. Еще один вариант — обращаться в суд по поводу демонтажа этих конструкций.