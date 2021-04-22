Городская жилищная инспекция Саратовской области подала в суд на тезку — общество с ограниченной ответственностью, имеющее такое же название. Об этом сообщили в пресс-службе саратовского Арбитражного суда.

Нарушение противоречит закону РФ, поскольку может вызвать стойкую ассоциацию потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных

интересах. Его выявили во время проверки, которая состоялась 30 августа 2020 года.

В связи с этим ГЖИ составило приказ о лишении организации лицензии. Инспекция также обратилась в Саратовской УФАС России с соответствующим заявлением. В итоге организация получила предупреждение насчет своего названия.

ООО «Государственная жилищная инспекция» попыталось добиться признания приказа о прекращении лицензии незаконным, однако это оказалось безрезультатным. Суд не встал на их сторону.