Платежки с карикатурами и списком квартир-должников — законны, считают в ГЖИ по Саратовской области.

— Форма платежного документа имеет рекомендательную форму, установленную соответствующим приказом министерства строительства и ЖКХ РФ. Жилищная инспекция контролирует размещение обязательной информации, которая должна быть в платежном документе и имеет отношение к начислениям за услуги. На оборотной стороне платежки может размещаться реклама, либо любая другая информация. Однако, там не должны указываться персональные данные третьих лиц. Таковыми, к примеру, являются ФИО. Указание квартир и сумм долга не являются нарушением, — говорится в письме ведомства, поступившем в редакцию информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, сегодня в социальных сетях саратовцы пожаловались на платежные квитанции с карикатурами и списком квартир-должников.