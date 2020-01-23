В Саратов приедет чемпион по UFC Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает сайт ЛДС «Кристалл».

Судя по анонсу, 9 февраля в Саратове пройдет коммерческий турнир по UFC, главным событием которого станет бой за вакантный титул в лёгком весе между экс-чемпионом полусреднего веса Анваром Чергесовым и экс-чемпионом в лёгком весе Нурулло Алиевым. Также в программе чемпионата поединок между Гаджи Рабадановым и Мехди Дакаевым и между двумя молодыми бойцами Усманом Нурмагомедовым и Русланом Туяковым. Почетным гостем соревнований станет действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Стоимость билетов от 300 до 1000 рублей.