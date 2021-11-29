Саратов готовится к проведению Всероссийского турнира по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Лучшие спортсмены России сразятся в поединках на зрелищном турнире, который пройдёт 10-11 декабря в областном центре в ФОК «Звездный».

Сильнейших ждут денежные призы, — сообщает президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев.

Так, победитель каждой весовой категории получит 50 000 рублей.

Кроме того, особый приз ожидает победителя в весовой категории 70,3 кг — 150 000 рублей.

А лучший боец турнира удостоится денежного приза от самого Хабиба Нурмагомедова. Сумма главного трофея турнира не уточняется.

Также каждый победитель унесёт с собой комплект экипировки, а призеры — перчатки ММА.

Заявки на участие в турнире принимаются от спортсменов в возрасте 18+ с 1 по 4 декабря через региональных представителей ММА на почту saratov@64mma.ru.

Фото: Ethan Miller/Getty Image