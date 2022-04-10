Рамадан – месяц, который наполнен огромным духовным богатством и наградой, месяц возможности, которой мы ни за что не должны упустить.

Помните, что добрые дела – независимо от того, большие или малые, в месяц Рамадан приумножаются многократно. 

Одна мусульманская семья обратилась ко мне с просьбой закупить продукты для нуждающихся многодетных семей и доставить им. Это вклад от их семьи в месяц Рамадан. 

Мы постарались удовлетворить эту просьбу с большим удовольствием, так как почувствовали себя причастными в благом деле.

Три семьи в Энгельсе получили продукты: в одной семье 8 детей, в другой 6 детей, в третьей семье 3 детей и сложная жизненная ситуация.

Пусть Всевышний одарит Своей милостью всех добрых людей, которые стараются помочь тем, кто нуждается.

Амин. 

Если вы хотите помочь, обращайтесь. Мы точно знаем, кому нужна помощь. 

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