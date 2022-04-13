Мы были приглашены на ифтар для женщин в г. Балашов.

Из Саратова встретится с балашовскими сёстрами были делегированы представительницы женского клуба «Родник», преподаватель медресе «Шейх Саид» Рашида ханум, представитель администрации Духовного управления Нурия ханум Ковалева.

Уже который год подряд по приглашению имама Мухтасиба Балашовской мечети Ильяс хазрата Юнкина и его супруги Рушании ханум мы разделяем разделяем радость встречи в священный месяц с местными мусульманками.

В уютной чайхане прошёл ифтар..

наставления Ильяс Хазрата, интересная программа вечера, организованная женской организацией

«Родничок» конкурсы с подарками разнообразили тематику вечера.

И как всегда Ильяс хазрат собственноручно вручил нам подарки.

Вкусный ифтар, душистый чай, намаз с сёстрами, прощание до следующего Рамадана