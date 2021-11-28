Ежегодно в последнее воскресенье ноября празднуется День Матери.

26 ноября прошло поздравление многодетных мам в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка Саратовской области, в котором я участвовала как общественный помощник омбудсмена, руководитель женского клуба «Родник».

Наше женское собрание поддержал своим присутствием Председатель Совета отцов Саратовской области Валерий Баглай. Он проводит в нашем регионе большую работу, которая под под силу только мужчине, отцу.

В тёплой атмосфере встречи женщины рассказали о себе, семье, чем они занимаются дополнительно… Удивительно, что эти мамы, которые вкладывают огромный труд, воспитывая такое количество детей — 5, 8, 9…, ещё находят время на общественную деятельность, принося пользу обществу.

Уполномоченная по правам ребёнка Татьяна Николаевна Загородняя также проводит большую работу в плане поддержки и решения самых сложных вопросов, жизненных ситуаций многодетных семей нашего региона.

На праздничной встрече омбудсмен отметила каждую из них, поздравила с праздником и вручила сладкие подарки, цветы и сертификаты в кафе для каждой семьи.