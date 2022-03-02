Сегодня, 2 марта, официальные сайты ряда образовательных учреждений города подверглись атакам неизвестных хакеров. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

На нескольких взломанных порталах появилась фейковая информация, связанная с событиями на Украине.

— Считаю, что образовательная среда должна быть вне каких-либо внешних процессов. Распространители подобных сообщений в попытке дестабилизировать ситуацию посягнули на самое святое – на спокойствие наших детей.

— Призываю тех, кто это сделал, прекратить кибератаки на серверы, а обеспокоенным родителям хочу сказать, что мы держим ситуацию на контроле, проблемы оперативно выявляются и будут устранены. Кроме того, информация о данных действиях уже доведена до спецслужб, которые начали проверку, — выступил с обращением глава администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак.