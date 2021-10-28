Натуральная продукция набирает все большую популярность в современном обществе. Ярким представителем натуральной и здоровой пищи является бренд jojo – халва и соленная карамель из натуральных ингредиентов без вредных добавок. О том, как создавался бренд рассказал партнер компании Наталья.

— Бренду jojo уже третий год. Мы производим халву ручной работы и соленую карамель по авторским рецептам. У нас широкая вкусовая линейка, потому что мы стараемся удивить своих клиентов. Мы предлагаем халву с черносливом, фисташками, миндалем, с орехом пекан, инжиром, грецким орехом, курагой, изюмом и соленой карамелью, — рассказывает она.

По словам девушки, многие молодые люди даже не знают вкус халвы. Общество зачастую воспринимает ее, как советский десерт, оставшийся в прошлом. Компания jojo хочет показать, что халва – это полезный и вкусный продукт, а не пережиток прошлого.

Когда бренд только создавался, еще не был четкого представление, какой продукт они будут выпускать. Муж Натальи занимался выращиванием подсолнечника, именно поэтому они решили производить халву. А Саратовской области прекратили производить халву более 10 лет назад, поэтому не удалось найти людей, подробно знающих технологию ее производства. Чтобы отработать ее самостоятельно команде потребовалось около двух лет. Технология продолжает совершенствоваться. Сейчас производство в поиске компаний, которое сможет создать им оборудование, предназначенное именно для их нужд.

Сна первых парах было сложно развивать новый бизнес. Халва в обществе не ассоциируется со вкусной и здоровой пищей, что мешало продвижению еще незнакомого обществу бренда. Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели смогли принять участие в выставках «Продэкспо 2020» и WorldFood, которые позволили презентовать свой бренд широкой аудитории и заключить несколько контрактов.

Немалую роль сыграло и участие в «Бизнес-миссиях», организованных центром предпринимателя «Мой бизнес». Благодяря деловой поездке в Нижний Новгород в 2020 году команда jojo смогла также заключить выгодные контракты и завести новые деловые знакомства.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.