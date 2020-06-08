Экс-руководитель уголовного розыска по Саратовской области Владимир Харольский назначен руководителем Балаковского райотдела полиции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сегодня его представили личному составу районного отдела ОП «Балаковский».

Владимир Харольский родился в 1974 году. Окончил политех, пошел работать в милицию, затем, после окончания Саратовского юридического института МВД России возглавил управление «Э» регионального главка. Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области возглавлял с 2016 года.