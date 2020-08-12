На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

— Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», – отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

— Среди знаковых объектов – Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие, – уточнил координатор партпроекта.

Планируется, что в Саратове и области проверить свои знания истории жители региона смогут более чем на 50 площадках, которые будут открыты в Саратове и районах области. В этом году к написанию теста также присоединятся и силовые ведомства, закрытые площадки будут организованы для сотрудников МЧС, МВД, минобороны и Росгвардии.

— Жители области уже сегодня могут записаться для участия в «Диктанте Победы» на сайте диктантпобеды.рф, выбрав наиболее подходящую для себя площадку. Подготовка к акции в настоящее время идет полным ходом. А возможность попробовать сдать примерный тест онлайн поможет подготовиться к заданиям, которые в этом году будут содержать и региональную специфику. Как ранее отмечал лидер регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков, важно, чтобы соблюдались все меры безопасности, для этого участников планируется обеспечить средствами индивидуальной защиты, – прокомментировала в своём инстаграм аккаунте litnevskaya.jm региональный координатор проекта «Историческая память партии «Единая Россия», депутат областной думы Юлия Литневская.