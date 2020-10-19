В годы войны в Энгельском госпитале работал талантливый хирург Юрий Симпсон. Сегодняшний наш рассказ о нем.

Юрий Симпсон работал главным хирургом эвакогоспиталя №3375 в городе Энгельсе в годы Великой отечественной войны. Он родился в Ашхабаде в семье полкового музыканта в 1899 году. У него было шесть братьев и сестра. Вместе с братом Теодором он отправился в Ленинград учиться, выбрав медицинский университет. Получив образование, он отправился работать в Джамбульскую больницу Казахстана, затем переехал в Чимкент. В 1935 году он возглавил одну из больниц в Воронеже. Через два года был арестован по ложному доносу, однако вскоре обвинение сняли. Война застала Юрия Марковича в Чимкенте. 21 сентября 1941 года военврач 2-го ранга с 17-ти летним стажем был призван в Рабоче-крестьянскую красную армию. Так он оказался в госпитале №3375.

2 октября 1941 года госпиталь №3375 прибыл в Энгельс. По данным Государственного исторического архива немцев Поволжья, в это время в Энгельсе дислоцировалось 12 эвакогоспиталей. Госпиталь №3375 был сформирован в городе Чистяков на Донбассе. Вместе с Красной Армией был вынужден отступать. В Энгельсе госпиталь дислоцировался в нескольких зданиях: по улице Персидского, 2, Коммунистической, 26 и на Коммунарной площади,12. Со 2 октября 1941 по 8 августа 1943 года он принял 7,465 тысячи раненых. Юрий Маркович проводил операции раненым на грудной клетке, животе, сосудах и конечностях. Вместе с хирургами Петром Будниковым и Львом Полянским, он работал над тяжелыми огнестрельными ранениями. Зимой 1942-1943 годов на базе госпиталя проходили научные конференции, на которых Симпсон выступал с докладами «Лечение огнестрельных ранений сосудов» и «Анализ хирургической деятельности госпиталей города Энгельса за 1942 год».

В марте 1943 года госпиталь перевели в систему Народного Комиссариата Обороны СССР. 8 августа 1943 он отправился в действующую армию в Сталинград, Курск, Львов, Шарлей, а после в Бреслау. В этих местах госпиталь принял 20 тысяч раненых. Из Воронежа Симпсон по распоряжению командования был направлен в Курск, чтобы подготовить помещения для развертывания своего эвакогоспиталя. В период с 12 августа по 1 сентября 1943 года под его руководством были отремонтированы четыре полуразрушенные помещения на 600-700 коек. В четырехэтажном здании восстановили 98 разрушенных оконных проемов и два разрушенных кухонных очага, а также подготовили два санпропускника и помещения для приема и лечения раненых, медицинское отделение, несколько операционных, рентген-кабинет, лабораторию, кабинет физиотерапии и аптеку.

1 сентября 1943 года хирург с небольшой группой медицинских работников начал оперировать. За шесть дней были прооперированы 36 бойцов, получившие тяжелые раны. Он провел сложную операцию начальнику хозяйственной службы 27-й артиллерийской дивизии капитану Романову с помощью перевязки кровоточащего сосуда.

За совершенные подвиги Симпсон был награжден орденом Красной Звезды и вторым орденом Отечественной войны II степени, а также получил звание майора медицинской службы. Победу врач встретил в Чехословакии в городе Бреслау. В госпитале он долечивал раненых солдат. Демобилизовался только в 1946 году. Вскоре он возвратился в Чимкент, где возглавил больницу Южно-Казахстанского отделения железной дороги. Талантливый хирург прославился уникальными операциями в области онкологии. Юрий Маркович скоропостижно умер в 1963 году.