В честь Международного женского дня 8 марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц.

Так, с 5 по 8 марта на крупнейших вокзалах России женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры, в залах ожидания будут размещены плакаты с поздравлениями, по громкоговорящей связи прозвучат поздравления в исполнении известных актеров и певцов. Кроме того, поздравления для путешественниц прозвучат в поездах дальнего следования и в пригородных электричках. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада.

К празднику также приурочены дополнительные акции железнодорожников. Например, в рамках праздничной акции АО «Саратовская ППК» все желающие смогут поздравить представительниц прекрасного пола по громкоговорящей связи в электричке.

В пятницу, 5 марта, в Саратове и районных центрах сотрудники упомянутой пригородной компании раздали специальные купоны для женщин, дающие право на 10-процентную скидку на проезд, при оформлении билетов в направлении «туда-обратно». Более подробная информация об акциях представлена на сайте пригородной компании.