В связи со стабильным ростом спроса пассажиров на поездки холдинг «РЖД» продолжает восстанавливать в расписании поезда дальнего следования.

Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тысяч проездных документов на поездки в летние месяцы и сентябре, что вдвое превышает объемы суточных продаж в мае. При этом свыше 60 процентов продаж приходится на электронные билеты.

В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования дочернего общества ОАО «РЖД» АО «ФПК». С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят, или увеличат периодичность более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда — «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка». На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД», включая круглогодичные и сезонные поезда, или дети трети от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

Узнать о возобновлении движения поездов можно в специальном разделе официального сайта ОАО «РЖД». Приобрести билеты можно на сайте компании, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.