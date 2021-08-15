Домой Рубрики Новости Саратова Холодную воду отключат на двух улицах Волжского района Саратова РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Холодную воду отключат на двух улицах Волжского района Саратова По Новости Саратова - 15.08.2021 105 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтом водопровода в Саратове по адресу Исаева 9, на близлежащих улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Воды нет у адресов Исаева, 9, 9а и на улице Красногорская. Вернуть ее обещают в районе 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сотрудник МЧС спас мужчину из огня в Саратове В Саратовской области зафиксировано 252 новых случая заражения коронавирусом В Кировском районе Саратова отключили холодную воду ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сотрудник МЧС спас мужчину из огня в Саратове Новости Саратова - 15.08.2021 0 Вчера, 14 августа, мужчину спасли из пожара в Кировском районе. Сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Сигнал о пожаре поступил на пульт в 23:41. В Кировском районе... В Саратовской области зафиксировано 252 новых случая заражения коронавирусом 15.08.2021 В Кировском районе Саратова отключили холодную воду 15.08.2021 Мужчина пострадал в перевернувшемся автомобиле в Саратовской области 15.08.2021 Холодную воду отключат на двух улицах Волжского района Саратова 15.08.2021