В связи с ремонтом водопровода в Саратове по адресу Исаева 9, на близлежащих улицах отключили холодную воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Воды нет у адресов Исаева, 9, 9а и на улице Красногорская. Вернуть ее обещают в районе 20:00.