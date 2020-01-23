Утром 23 января в Саратовской области будет идти небольшой снег. Западный ветер достигнет 5-10 м/с, а температура воздуха составит 0 … -5 °C.

К вечеру выпадение осадков закончится. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 6-11 м/с. Столбик термометра стремительно упадет до -11 … -16 °C, в южной половине до -6 °C.

В Саратове же синоптики прогнозируют утром нулевую температуру с ветром до 6 м/с северо-западного направления.

Днем воздух прогреется до +1 °C, а к вечеру похолодает до -4 °C. Ветер усилится до 10 м/с.