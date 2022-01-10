Жители Саратова пожаловались в соцсетях, что не могут взобраться по гористой местности из-за гололедицы.

— Огородная 149-151 как Эверест. Гололёд мешает взобраться. Администрация, посыпьте хоть песком что ли?! — написала в группе «Заводской онлайн» саратовчанка.

В комментариях пользователи предлагают носить с собой пакетик с солью, чтобы посыпать его содержимым проблемные места на дорогах.

Также горожане отмечают, что весь Саратов в гололедицу похож на Эверест, а его обитатели — на альпинистов.

По обледенелым дорогам даже машины не могут въехать на гористую местность без пробуксовок, что говорить о пешеходах.