Сегодня, 2 августа, управление муниципального контроля Саратова провело рейд по стоянкам для машин. Такие мероприятия проводятся дважды в неделю, делегация посещает в том числе мойки и заправки. Инспектируется, соблюдаются ли правила благоустройства.

Первой стала стоянка на улице Рахова, 34. Собственник Сергей пояснил начальнику управления Андрею Марусову, что земля, на которой находится объект, частная и он не понимает, почему администрация к нему приходит. Мужчина рассказал, что убирает груши, собирается вырвать траву здесь. Пока что стоянка не пользуется особо спросом.

Чиновник отметил, что собственнику дадут предостережение за непокрашенный забор, это нужно исправить. Рядом со стоянкой расположена шашлычная, вывеска которой выполнена не по дизайн-коду, это нужно устранить.

Затем делегация посетила стоянку на Астраханской улице 21А, где обнаружили залежи мусора.

А также объект на улице Чернышевского, который отметился неостриженной травой на прилегающей территории, окурками и залежами шин. Андрей Марусов отметил, что покрышки не нужно использовать для разграничения мест на парковке. Все пообещали устранить.

Чиновник подчеркнул, что во время рейдов по участкам проблемы бывают в основном с травой, которую не косят, входными группами, асфальтом. Порой собственники не являются на встречу, не хотят ничего делать для исправления ситуации.