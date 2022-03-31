В селе Усть-Курдюм Саратовского района загорелся частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Накануне, 30 марта, сигнал о пожаре на пульт «01» поступил в десять часов утра. Приехавшие спасатели тушили огонь площадью 10 кв. метров. На месте работал один пожарный расчет.

Известно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем – от свечи загорелся диван, начался пожар.

Хозяин дома пытался потушить огонь самостоятельно, но получил отравление продуктами горения. В результате его госпитализировали.