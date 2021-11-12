В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

25 ноября прошлого года к владельцу овощного ларька, расположенного на улице Соколовая в Саратове, заглянуло двое его знакомых. Они предложили вместе выпить. Мужчина был не в духе и потребовал, чтобы они ушли.

На этой почве между ними завязалась ссора. Один из мужчин вскоре покинул помещение ларька, а конфликт между вторым мужчиной и хозяином продолжился. В ходе выяснения отношений, владелец торговой точки нанес 45-летнему оппоненту удар ножом в области груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.