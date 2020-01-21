Полиция Саратова завершила проверку по факту публикации в сети жестокого обращения с пони. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Правоохранители установили, что хозяйка животного — местная жительница, у которой имеется хозяйство. Там она содержит 10 пони, которых использует для развлекательной деятельности на Театральной площади и улице Вавилова. Однако разрешение на занятие предпринимательством в администрациях Фрунзенского и Волжского районов женщине не давали. Копии материалов проверки направлены к райадминистрацию для рассмотрения о привлечении к ответственности бизнесвумен.

Однако жалобы саратовцев на «жестокое обращение с животным» не подтвердились. Пони Митю осмотрел ветеринар, который заключил, что он здоров. На его теле ран и повреждений не обнаружено.

Напомним, 11 января в сеть попало видео о туго привязанном пони, который был вынужден «догонять» повозку по время движения по оживленной улице. Следом на вопиющий факт отреагировали сторонники спикер ГД Вячеслава Володина, которые заявили: «Видеоматериал передан в общественную Приемную Вячеслава Володина для выяснения всех обстоятельств«.