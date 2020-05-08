В период сложной эпидемиологической обстановки и воздействия негативных трендов на погрузку в ОАО «РЖД» развернута работа по созданию благоприятных условий для грузоотправителей. Существенное внимание уделяется грузам для строительного сектора экономики.

«ОАО «РЖД» обладает необходимыми пропускными способностями инфраструктуры для осуществления бесперебойной доставки строительных грузов, техники и сопутствующих материалов для непрерывной работы строительных предприятий и предприятий дорожного хозяйства», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило.

В частности, для клиентов, работающих с инертно-строительными грузами, предоставлена возможность льготного хранения щебня до 30 июня со скидкой 90% на 71 грузовом дворе компании.

Напомним, в I квартале 2020 года было погружено 28,8 млн тонн строительных грузов, что на 5,7% больше уровня I квартала прошлого года.

Росту поставок строительных грузов в текущем году в том числе способствует благоприятная ситуация на рынке предоставления подвижного состава. Ставки на перевозку и обработку грузов в полувагонах в текущем году снизились с 2 000 рублей до 1 100 рублей за вагон в сутки, что содействует удешевлению перевозки.