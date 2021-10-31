40 лет назад в Саратове был открыт Государственный музей Константина Александровича Федина.

Музей начал работу 27 июня 1981 года в здании, где в Сретенском начальном училище с 1899 по 1901 годы учился будущий писатель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Экспозиция музея создана из материалов писателя, переданного дочерью Ниной Константиновной Фединой. За 40 лет существования музея коллекция выросла до 80 000 экспонатов.

Государственный музей К. А. Федина – единственный музей Нижневолжского региона, посвященный истории литературы ХХ века, обладающий богатейшей коллекцией рукописей, писем, редких книг и журналов, а также фотографий и произведений изобразительного искусства.

Особая гордость музея – коллекция автографов великих русских писателей XIX века: Гоголя, Тургенева, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Некрасова. Среди раритетов – письма и автографы выдающихся писателей и поэтов Серебряного века, редкие фотографии и документы, живопись и графика художников Н. Кузьмина и Т. Мавриной, Д. Бурлюка, М. Добужинского, Л. Бакста, В. Милашевского, К. Петрова-Водкина и других.

Сейчас в здании музея ведётся капитальный ремонт и музей временно переехал по адресу улица Московская, 66. Сохранение истории о наших великих земляках — важная задача. Имена известных земляков навсегда вписаны в историю Саратовской области.