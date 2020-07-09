7 июля общественная организация «Хрюши против» провела рейд в «Пятёрочке» на Оржевского в Саратове. Об этом появились посты в социальных сетях.

В результате активистами было собрано три тележки просроченных продуктов, среди которых находилась алкогольная, кисломолочная, сдобная продукция, хлебобулочные изделия, соки. На фотографиях видно, что у некоторых изъятых продуктов срок годности закончился еще в июне. «Хрюши» попросили администрацию магазина вскрыть упаковки продуктов с просрочкой, чтобы убедиться, что потом эти товары будут утилизированы.

