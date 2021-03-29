27 марта, в Международный день театра, в Ижевске подвели итоги окружного фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье».

Смотр творческих сил проходил в 14 регионах Приволжского федерального округа. Основным организатором фестиваля выступил аппарат полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финальный этап вышло 28 спектаклей. Видеозаписи спектаклей размещены на сайте конкурса в свободном доступе.

От Саратовской области в окружном этапе участвовали два коллектива. В номинации молодежных театров — «Театральная сборная СГУ» со спектаклем «Небесный парад Победы» по пьесе Юрия Бутунина, режиссером которого стал Александр Авдонин.

Детскую группу представляла театральная студия «Театр Масок.net» Дворца творчества детей и молодежи имени Олега Табакова со спектаклем «Белый Клык. Начало истории» по роману Джека Лондона режиссера Алексея Усова.

Лучший спектакль определялся по системе «Интервидения». Жюри каждого из 14 регионов выставляло баллы пяти наиболее впечатлившим их спектаклям в двух номинациях. Каждый регион, поочередно подключаясь к трансляции, объявлял результаты голосования экспертного жюри. Отдать голос своему участнику было нельзя. Победителей определили по сумме баллов.

Саратовские спектакли были отмечены региональным жюри во всех номинациях. На второе место спектакль «Небесный парад Победы» поставили представители Республики Татарстан. Третье место спектаклю «Белый Клык. Начало истории» отдали соседи-пензенцы.

Победителями среди молодежных театров стали любительские коллективы из Чувашии, Марий-Эл, Башкортостана, среди детских — из Самарской, Пензенской областей и Чувашии. Лучшим актерами и актрисами названы исполнители из Чувашии и Пензенской области.

В конкурсе афиш и плакатов второе место заняла студентка Боголюбовского училища Елизавета Кузнецова за афишу к спектаклю «Белый клык. Начало истории».