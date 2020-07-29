В ночь с 28 на 29 июля, неизвестные хулиганы сломали четыре липки на улице Астраханская города Саратов.

Рядом с баром «Буфет FM» на отрезке улицы Астраханская от Московской до Кутякова были высажены четыре крупномера липы еще в прошлом году. Юные деревья хорошо себя чувствовали и даже успели отцвести, как неизвестные злоумышленники обломали их.

Помимо этого, они опрокинули на проезжую часть семь полусфер-ограничителей.

Напомним, что Саратов является далеко не самым «зеленым» городом, поэтому каждый саженец для него неимоверно важен.

Как сообщает пресс-служба администрации Саратова, уже подано заявление в правоохранительные органы. А на месте сломанных деревьев будут посажены новые.