Процент готовности Саратовской области к отопсезону составляет 83, что соответствует подготовке к прошло йзиме. Об этом на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе-председателе правительства Александре Стрелюхине рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Технически подготовлено 2,65 тысячи теплоисточников, или 83 процента, 2,127 тысячи километров тепловых сетей, или 90 процентов, 3,829 тысячи объектов социальной сферы, или 85 процентов, 347,887 тысячи домов.

— Наилучшие показатели, с готовностью более 90 процентов у Аркадакского, Духовницкого, Ивантеевского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Озинского, Ртищевского районов и города Шиханы. Низкие показатели — у Балтайского и Воскресенского, муниципальных районов, — уточнил министр.