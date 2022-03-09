Определен порядок признания отдельных территорий Саратовской области курортами местного значения. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, получить этот статус можно благодаря природно-климатическим особенностям и развитой лечебно-оздоровительной инфраструктуре.



— В настоящий момент рассматривается и обсуждается вопрос о признании курортом местного значения города Хвалынска. Решение будут принимать органы местного самоуправления.

— Статус курорта местного значения определит конкретную территорию как особо охраняемую, освоенную и используемую в лечебно-профилактических целях.