Хвалынский краеведческий музей представляет онлайн выставку, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фронт и тыл – две основные сюжетные линии выставки. Из Хвалынского района на фронт ушли девять тысяч человек, более половины из них не вернулись, 9 стали Героями Советского Союза. Они стали участниками всех главных битв и операций Великой Отечественной войны. Город принимал тысячи детей с разоренных территорий. Здесь развернулась работа семи детских домов, трех госпиталей для раненых, сюда эвакуировали культурные ценности из московских музеев и библиотек.

На выставке представлены личные вещи героев Хвалынской земли, боевые награды участников сражений. О переживаниях и историях на фронте рассказывает большой блок, посвященный фронтовым письмам. О жизни города, тыловом подвиге его жителей повествует подборка газетных статей 1941-1945 годов, которые можно почитать в онлайн-формате через интерактивный стол. Кадры кинохроники войны, интервью хвалынцев-участников демонстрируются на мультимедийном экране. Также на выставке появился фрагмент памятника Воину-освободителю – первого мемориала, посвященного Великой Отечественной войне в городе Хвалынске, полностью обновленного в 1980-е годы.

Выставка откроется для посетителей после снятия карантина, а пока можно посмотреть видео-лекции по выставке в группе Хвалынского краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».