И кинооктябрь впереди: Wink.ru представляет премьеры середины осени

В октябре онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил премьеры для любителей разных жанров всех возрастов. Юная сыщица Варвара возвращается к расследованиям, питерские соседи открывают подпольное казино, одновременно южнокорейский офисный планктон отправляется в параллельные миры, британский Пятачок оказывается совсем не милым хрюшкой, испанские пенсионеры решили показать внукам, кто в доме хозяин, а английская мама трех сестер снова пускается во все тяжкие — вот краткое изложение историй, которые помогут скрасить удлиняющиеся осенние вечера.

Премьеры Wink Originals

Долгожданное продолжение детского комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) стартует в Wink.ru 2 октября. В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина с семьей и друзьями приезжает на весенние каникулы в Пятигорск. Как всегда, рядом напарник по расследованиям Вася, сестра — гламурная красотка Зоя, бабушка — бывший эксперт-криминалист и дедушка — следователь в отставке. На новом месте Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Но теперь у нее есть конкурентка за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик» — такая же любопытная Ангелина Абрикосова. В главных ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская. Сериал выходит в линейке Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Балет» и другие).

23 октября состоится премьера еще одного нового проекта линейки Wink Originals — криминальной комедии «Нам покер» (18+). Главные роли в проекте от режиссера Рустама Ильясова («Трудные подростки») о молодых людях, решивших заработать легкие деньги, исполняют Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Сабина Ахмедова, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Все началось с решения трех соседей по питерской квартире заработать денег: Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но вскоре один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они партнеры или их ждет тюрьма. Производством сериала занималась кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии». Специально для проекта запущен ресурс для помощи людям, страдающим лудоманией, — Намнепокер.рф. Он поможет понять, когда игра перестает быть просто игрой, и найти выход из сложной ситуации.

Также в октябре планируется еще одна премьера Wink Originals — мелодрамы «Тысяча “нет” и одно “да”» (18+) от продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина. О дате премьеры будет сообщено дополнительно.

Фэнтези-боевик из Южной Кореи «Всеведущий читатель» (18+) откроется в Wink.ru 2 октября. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую только он, кажется, успел дочитать до конца. И когда реальность начинает повторять страницы книги, никто, кроме него, не способен понять правила новой реальности и изменить финал, губительный для всех.

Испанская комедия о взаимоотношениях поколений «Те еще каникулы или отпуск на все сто» (12+) также стартует в Wink.ru 2 октября. Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки детей. Однако, когда Мануэла и Хосе узнают, что «командировка» — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не захотели оставаться у дедушки с бабушкой.

Британский фильм ужасов «Пятачок. Кровь и желуди» (18+) выйдет 6 октября. Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса.

Комедийная мелодрама «Она сказала “Да!”» (18+) также приехала из Великобритании. Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов. В ролях Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем, Кристин Скотт Томас, Тибо де Монталембер, Фрида Пинто, Майкл Спайсер и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Реклама

Erid 2W5zFGRuY8G

ИНН 7707049388