В Саратовской области участились смертельные ДТП, в которых гибнут сразу несколько человек.

Во вторник 24 августа в Советском районе авария с двумя легковыми автомобилями унесла жизни ещё троих людей.

Напомним, примерно в половине третьего дня у села Золотая Степь столкнулись «ВАЗ-2111» и «Renault Logan». После столкновения иномарка улетела в кювет.

В результате — три человека погибли: 65-летняя женщина из «одиннадцатой» и мужчина 58-ти лет с женщиной 63-х лет из иномарки. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

В больницу доставлен мужчина из «ВАЗ-2111».

Ранее в двух ДТП — у Вольска и в Новобурасском районе погибли в общей сложности 8 человек.