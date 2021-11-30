По данным на 30 ноября в Саратовской области зарегистрировано 590 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 120 313 человек. Выздоровели с начала эпидемии 103 268 человек, за сутки — 540.

На стационарном лечении находятся 2 789 человек, амбулаторном — 9 955.

Больше всего заболевших в Саратове — 332, Энгельсском районе — 69, Балаковском — 31, Балашовском — 24, Вольском — 17, Петровском — 10, Красноармейском — 9.