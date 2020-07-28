Пешеходный переход «ведущий в никуда» замечен на Огородной улице в Заводском районе Саратова. Пост выложен в группе Заводского района в социальных сетях.

— Как вам такой пешеходный переход? – иронично вопрошает автор поста, пожелавший остаться неизвестным.

На фотографиях с Огородной улицы видно, что нерегулируемый пешеходный переход начинается от газона, а заканчивается заслоняющими вход в лесополосу деревьями. Причем сам знак пешеходного перехода водители автомобилей с легкостью могут не разглядеть, потому что он заслонен деревьями. Благо, хоть соответствующая разметка есть, только вот люди там дорогу не переходят.

— Кстати, там, где действительно ходят люди, на Тепловозной, нельзя переходить дорогу, — подмечает анонимный автор поста.