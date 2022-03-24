Сегодня депутат Саратовской городской Думы Игорь Фомин («Единая Россия») совместно с представителем администрации Ленинского района проверил наличие в продаже предметов первой необходимости и их стоимости в торговых объектах на территории своего избирательного округа.

Депутат выяснил, что все товары в магазинах имеются в необходимом количестве, исключение составляют только соль и кристаллический сахар. В магазинах торговых сетей «Гроздь» и «Магнит» сахара на момент посещения в продаже не оказалось. По словам их сотрудников, данный товар поступает в магазины стабильно, но в связи с усиленным спросом у покупателей очень быстро заканчивается.

В магазинах индивидуальных предпринимателей данный популярный товар также отсутствует.

-Вопрос наличия товаров в магазинах очень важен и находится в особом фокусе внимания правительства области. Известно, что в регионе имеются вполне достаточные для удовлетворения даже повышенного спроса населения запасы сахара, а впереди еще весь цикл его производства этого года. Поэтому его отсутствие в магазинах связано только с покупательским ажиотажем. Очевидно, что это временное явление, обусловленное исключительно особенностями покупательской психологии, — считает Игорь Фомин.