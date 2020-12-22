Генеральный директор АО «Саратовский радиоприборный завод» Игорь Иванов отметил, что для модернизации электротранспорта городская администрация должна активней использовать лизинговые программы

—В Саратове назрела необходимость обновления парка городского электротранспорта. Новые трамваи и троллейбусы не приобретались очень давно. А те, которые имеются, практически полностью выработали свой ресурс. Мы видим, что почти каждый день случаются аварийные ситуации: трамвайные вагоны загораются, сходят с рельсов, происходят обрывы контактной сети. И слышим, что у города нет средств закупить новый подвижной состав. Он много лет не обновлялся, и сегодня на это нужны очень большие вложения. Но это не повод пускать ситуацию на самотек и подвергать опасности жителей. Можно поэтапно приобретать вагоны в лизинг, как делает Ульяновск, Волгоград, Самара и другие регионы. В Саратове же эта возможность не используется. Почему – это уже вопрос к городской власти, — отметил Игорь Иванов.