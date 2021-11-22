В режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» – полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Игорь Комаров отметил, что формат «Волга-Янцзы» – это уникальный механизм межрегионального сотрудничества двух стран и, несмотря на пандемию, работа продолжается.

В копилке двустороннего взаимодействия — 52 соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. В проработке с обеих сторон находятся 20 инвестиционных проектов; регионами ПФО подготовлено более 70 предложений по реализации совместных мероприятий торгово-экономической направленности.

Также стороны активно взаимодействуют в гуманитарной сфере: в этой Дорожной карте – более 100 мероприятий в образовании, культуре и молодежной политике, в туризме, физической культуре и спорте, здравоохранении и информатизации.

Одним из ключевых направлений гуманитарного сотрудничества является Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы».

Саратов стал одной из площадок VII Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы». В этом году общение студентов двух стран прошло в режиме видеосвязи. В двухдневном мероприятии приняли участие более 450 человек.

Саратовскую область в сессии «Образование» представил студент 4 курса факультета политико-правового управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, призер Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, стипендиат Правительства РФ Александр Кондаков. Он рассказал о новых образовательных технологиях как инструменте международного сотрудничества.

В ходе встречи стороны договорились о продолжении работы в формате «Волга-Янцзы», в том числе по решению проблем, связанных с пандемией. Полпред Президента РФ предложил активнее использовать потенциал особых экономических зон и промышленных индустриальных парков на территории ПФО, активнее развивать межвузовское взаимодействие в рамках Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы». В завершение встречи Игорь Комаров пригласил представителей талантливой китайской молодежи поучаствовать в популярном окружном Фестивале уличного искусства ПФО «ФормART», который направлен на поддержку творчества молодых граффити-художников.