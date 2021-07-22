Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работы об отработке поручений президента РФ Владимира Путина, ускорения реализации нацпроектов и достижении национальных целей.

Дмитрий Чернышенко обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке Координационного центра, руководителем которого он является. Он отметил большой промышленный и научно-технологический потенциал ПФО, туристические возможности и традиции. И подчеркнул, что сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.

Игорь Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений главы государства и выразил готовность использования всех инструментов правительства страны, возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов. И выразил уверенность в том, что новый формат участия членов правительства РФ в решении региональных вопросов будет содействовать улучшению жизни людей и комплексному развитию округов страны.