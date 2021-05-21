Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил Парк покорителей космоса в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба губернатора.

Его сопровождали глава региона Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной. В ходе экскурсии полпред осмотрел экспозицию мемориального комплекса, возложил цветы к монументу первому космонавту.

Валерий Радаев вручил Игорю Комарову памятные подарки в честь юбилея первого полёта человека в космос.

Полпред отметил, что получил замечательные впечатления от посещения Парка покорителей космоса.

— Место приземления Юрия Гагарина — знаковое. Очень здорово, что оно хранится, получило развитие. Следующим этапом будет переход на федеральный уровень. Хочу всем пожелать успехов, — сказал он.