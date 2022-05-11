В соответствии с Указами Президента Российской Федерации Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области назначен Александр Соколов, врио главы Республики Марий Эл — Юрий Зайцев, врио губернатора Саратовской области – Роман Бусаргин.

В соответствии с законодательством временно исполняющих обязанности высших должностных лиц регионов представит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, 10 мая 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставки по собственному желанию трех глав регионов — Игоря Васильева (Кировская область), Александра Евстифеева (Республика Марий Эл), Валерия Радаева (Саратовская область).