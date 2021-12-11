10 декабря 2021 года в Самаре полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Участники обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые по борьбе с пандемией коронавируса.

В начале совещания полномочный представитель отметил, что для формирования коллективного иммунитета и купирования распространения инфекции надо поддерживать и наращивать темпы вакцинации, на что неоднократно обращает внимание Глава государства.

Игорь Комаров напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса и увеличение темпов вакцинации.

На совещании было отмечено, что большое значение в убеждении людей имеет просветительская работа. Полномочный представитель сказал: «Мы рекомендуем руководству областей активнее вести разъяснительную работу, создавать условия для вакцинации. Также в зависимости от текущей ситуации должен выполняться комплекс ограничительных мер».

Кроме того, была затронута тема возвращения перепрофилированных медицинских учреждений к работе по основному профилю при стабилизации ситуации. «Койки, которые освобождаются, должны оперативно возвращаться к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями», — подчеркнул Игорь Комаров.

По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО