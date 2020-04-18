Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров поздравил верующих с наступающей Пасхой и прокомментировал закрытие храмов:

— Уважаемые православные христиане! Примите самые искренние поздравления с приближающимся Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! Желаю Вам, Вашим родным и близким доброго здравия, благополучия и процветания!

Мы разделяем чувства и уважаем права верующих. Но сейчас главная забота органов власти всех уровней — это забота о здоровье, безопасности наших граждан, противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Позиция правительства основана на мнении специалистов в области охраны здоровья людей и соразмерима с той динамикой распространения заболевания, которую наблюдаем в нашей области. Ограничения коснулись всех массовых мероприятий, чтобы снизить риск заражения бОльшего количества людей.

Все верующие, кто следил сегодня за прямой трансляцией из Иерусалима, увидели необычную для этих дней картину — участвовали только священнослужители. Думаю, все понимают, что эти меры безопасности продиктованы исключительно заботой о здоровье верующих, об их близких.

Мы также слышим взвешенную позицию Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал строго исполнять все предписания санитарных властей в России.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к тем, кто «возложил на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах» и попросил, чтобы место уединения стало для них «пустыней личного и семейного молитвенного труда». Со своей стороны тоже прошу верующих оставаться и молиться дома. Только так возможно остановить развитие инфекции.