​«Пока мы тут околачиваем, в Пекине надрываются на льду и на лыжне будущие депутаты Государственной Думы»

Нет, я не смотрел «открытие олимпиады», не смотрю соревнования и не собираюсь.

Неинтересно и даже как-то неловко, знаете ли.

Спорт настолько превратился в обслуживающий фон для политических игрищ, что смешно и стыдно смотреть на то, как одни спортсмены старательно изображают «вне политики», другие идут «в последний и решительный бой», чуть ли не с заградотрядами за спиной, третьи все такие свободные и расслабленные — но все эти развлекающие сидящих на трибунах мускулистые тела старательно не замечают сущей мелочи. Чисто чтобы не расстраивать публику.

Какой? Дело-то происходит в тоталитарном Китае, где уже реализован полный набор антиутопий, включая убийство политзаключенных для разделки на органы, которые продаются нуждающимся в трансплантации жителям Запада. И те покупают — почему бы и нет?

А уж проглотить «олимпийские игры», которые де-факто проводятся в режиме концлагеря с камерами видеонаблюдения и вовсе не вопрос.

Впрочем, даже и не в Китае дело — там просто слишком рельефно всё стало уже, не захочешь, а заметишь.

Как-то «большой спорт» слишком уж стал похож на гладиаторские игрища, а мир — весь мир! — постепенно скатывается к старому, но не доброму «хлеба и зрелищ» времен гниения Римской Империи.