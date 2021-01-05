Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о поставках наиболее востребованных лекарств в регион.

Сформирован необходимый запас на складах — азитромицина имеется свыше 30 тысяч упаковок, амоксициллина — более 13,5 тысяч, цефтриаксона — 26 тысяч флаконов.

Объем предложений препаратов в рознице с начала декабря 2020 вырос на 60 процентов.

По поручению губернатора продолжают выявлять необоснованное завышение цен на жизненно важные и необходимые лекарства. В адрес министерства здравоохранения поступила жалоба от жителя Петровска. Заявление направили для проверки в управление Росздравнадзора.