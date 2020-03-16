Миграционная служба Казахстана объяснила, на каких основаниях россияне смогут попасть в закрытую из-за коронавируса страну. Официальный комментарий сегодня опубликовали казахстанские СМИ.

Согласно регламенту чрезвычайного положения, все граждане России, находившиеся в Казахстане до введения специального режима, могут беспрепятственно вернуться домой. Въехать во временно закрытую страну могут россияне, имеющие супругов — граждан Казахстана, при условии, что они смогут документально подтвердить это на пограничном пункте. При этом въехать можно только по загранпаспорту, въезд по внутренним российским паспортам временно приостановлен.

Запрет на въезд не распространяется на членов официальных делегаций, дипломатических сотрудников и членов их семей, а также на экипажи самолетов и локомотивные бригады.

Напомним, с сегодняшнего дня в Казахстане из-за вспышки коронавируса введено чрезвычайное положение.